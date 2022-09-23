Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde, Ukrayna’nın son dönemde üst üste başarılar elde etmesi savaşta dengeleri değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etmesi Rusya’ya büyük paniğe yol açtı.

Rus erkekleri ülkeden kaçmak için harekete geçti. Rusya-Moğolistan sınırında uzun araç kuyrukları oluşurken, havaalanlarına akın eden Rus erkekeleri uzun kuyruklar oluşturdu.

'SAVAŞI BEN BAŞLATMADIM!'

St. Petersburg’da mühendislik öğrencisi Grisha askere alınmaktan korktuğunu ve ‘Bu savaşı ben başlatmadım, savaş istemiyorum’ Rus erkekleri arasındaki yaşanan kaygıyı özetliyor.

ÜLKEDE PANİK HAVASI VAR

Rusya’dan kaçan araçlar sınırlardaki kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkedeki panik havası ile kaçışta uçak biletlerinin fiyatları bir anda fırladı.

Moskova sokaklarında da ‘Savaşa hayır’ sloganları atıldı ve insanlara sokaklara döküldü. Putin’in kısmi seferberlik ilanını protesto eden göstericilerden biri polisler tarafından gözaltına alındı.

ALMANYA İLTİCA HAKKI TANIYACAK

Rusya lideri Viladimir Putin'in seferberlik ilanının ardından binlerce Rus vatandaşı ülkeyi terketmeye başladı. Uçak biletleri tükendi, hava yolu sistemleri çöktü. Kararın ardından Almanya, askere gitmemek için ülkeyi terk eden Rus vatandaşlarına iltica hakkı tanıyacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının 8. ayında Ukrayna ordusu Rus güçlerinin kontrolü altındaki bazı bölgeri geri almıştı. Bunun üzerine Putin, asker açığını kapatmak için kısmi seferberlik ilan ederek asker kaçaklarına da hapis yolunu gösterdi.

Putin'in ‘kısmi askeri seferberlik’ ilanı Rusya’da paniğe yol açtı… İki ülkeye uçuşlar tükendi! Ukrayna-Rusya savaşı 6. ayı geride bırakırken sıcak bir gelişme yaşandı. Donbas, Zaporijya ve Herson’un referandum kararını destekleyen Rus lider Putin, ülkede kısmı seferberlik ilan etti. Seferberlik ilanından dakikalar sonra Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Putin'in seferberlik çağrısına ilk ret yakınındaki isimden! Peskov'un oğlu canlı yayında katılmayı reddetti Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazeteciler canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğluna kendilerini askeri komiser gibi tanıttı ve seferberliğe katılması gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerine üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, şaka gibi bir cevap verdi ve 'Ben Bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim." ifadelerini kullandı.