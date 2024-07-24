AB ile Orban savaşı başladı! Rusya ile yakınlaşma ortalığı kızıştırdı

AB üyeleri, Dönem Başkanı Macaristan Başbakanı’nın Rusya ziyaretini hazmedemiyor. Viktor Orban’ın “barış misyonu” adıyla Rusya’ya gidişi Avrupa’yı karıştırdı. AB yöneticileri, Dönem Başkanı’na sembolik de olsa ceza verme kararı aldı. 28-30 Ağustos’ta Budapeşte’de yapılacak Dışişleri ve Savunma Bakanları zirvesi, 26 üyeden 25’inin desteğiyle Brüksel’e alındı. Macaristan’a sahip çıkan tek ülke Slovakya oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dönem başkanı Macaristan’ın başbakanı Viktor Orban’ın “barış misyonu” adıyla gerçekleştirdiği Rusya ve Çin ziyaretlerine “sembolik tepki” olarak, bir sonraki gayriresmî dışişleri ve savunma bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel’de yapılmasına karar verildiğini söyledi.

“Orban ve hükûmetinin söylediğinin aksine AB’nin savaş yanlısı politika gütmediğini” ifade eden Borrell “Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Macaristan Başbakanı ve Macaristan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaları ve uygulamaya konulan eylemleri analiz ettik ve tek bir istisna dışında bütün üye ülkelerin bu davranışı çok eleştirdiğini söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Öte yandan bunun “boykot” anlamına gelmediğini belirten Borrell “Boykot kelimesini reddediyorum. Toplantı gerçekleşecek ve Macaristan da orada olacak. İster Budapeşte’de ister Brüksel’de olsun” dedi.