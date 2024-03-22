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Haberler > Dünya > ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı

ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Askerler yakalarına örgütün sözde renklerini simgeleyen kurdele taktı.

PKK/YPG’li teröristleri taşıyan Fransız AS350 Cougar tipi iki helikopter, 15 Mart 2023 gecesi Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düştü. Kazada, Amerika’nın DEAŞ’la mücadele adı altında eğittiği 9 terörist öldü.

ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı - 1. Resim

TERÖRİSTLERE ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİLER

Kalleşler için Suriye Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde sözde anma etkinliği düzenlendi. PKK/YPG’nin elebaşları “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda teröristin yer aldığı törene, ABD askerleri de katıldı.

ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı - 2. Resim

Askerler bir de çelenk bıraktı. Bunun yanı sıra iki ABD askerî yetkili, Abdi ile beraber Nevruz Bayramı için hazırlanan etkinlikte yer aldı. Kutlamada, Amerikalı yetkililer, Abdi ile aynı meşaleyi tutarak nevruz ateşini yaktı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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