Avrupa'da alarm seviyesi yükseldi! ABD, orduya talimat verdi: Tetikte olun

ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini açıkladı. Sosyal medyada 4 ülkenin adı geçmiş, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini doğruladı.

"ORDU MENSUPLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN EK ADIMLAR ATILDI"

Pentagon'dan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının (USEUCOM), yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendirdiği kaydedilerek, bu çabanın bir parçası olarak, ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıldığı belirtildi.

'TETİKTE OLUN' UYARISI!

“Operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanılan açıklamada, USEUCOM’un, Avrupa sahasındaki personele, şüpheli etkinliklerin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinin izlenmesi ve ihtiyatlı kişisel risk azaltma önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere her zaman tetikte olmalarını ve uyanık kalmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

Açıklamada, USEUCOM’un, ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak, personelinin bilgilendirilmesini ve bireylerin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik ortamını sürekli olarak izlediği kaydedildi.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK TEHDİT SEVİYESİ!

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, “Güç Koruma Durumu ‘Charlie’" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.