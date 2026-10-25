İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde Netanyahu'nun Trump'tan yardım istediği öne sürüldü. ABD basını, Netanyahu'nun üç günde Trump'la iki kez görüştüğünü ve destek açıklamaları için ifadeler bile önerdiğini yazdı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlere günler kala ABD Başkanı Donald Trump'tan siyasi destek almak için yürüttüğü girişimler ifşa olmaya devam ediyor.

ABD merkezli Axios'un gazeteci Barak Ravid imzasıyla yayımladığı özel habere göre Netanyahu, 27 Ekim Salı günü yapılacak seçimler öncesinde Trump'ın kendisine verdiği desteği artırmasını istedi.

ABD basını Netanyahu'nun yardım arayışını yazdı! Trump'a konuşma bile hazırlamış

ÜÇ GÜNDE İKİ KEZ TRUMP'I ARADI

Axios'a konuşan ABD'li bir kaynağa göre Netanyahu, son üç gün içerisinde Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı, Trump'ın geçen hafta Truth Social üzerinden yaptığı destek açıklamasını daha güçlü ifadelerle tekrarlamasını istedi.

Netanyahu'nun bununla da yetinmeyerek Trump'ın yeni açıklamalarında kullanabileceği ifadeler önerdiği ileri sürüldü.

Görüşmeler hakkında bilgilendirilen İsrailli bir kaynak ise Netanyahu'nun Trump'a İsrailli gazetecilerle telefon görüşmeleri yaparak kendisine daha fazla destek vermesini önerdiğini aktardı.

ABD basını Netanyahu'nun yardım arayışını yazdı! Trump'a konuşma bile hazırlamış

BEYAZ SARAY'DA "ÇARESİZLİK İŞARETİ" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Axios'un haberinde, Netanyahu'nun Trump'tan ek destek almak için yürüttüğü yoğun girişimlerin Beyaz Saray'da nasıl karşılandığına da yer verildi.

ABD'li bir kaynak, Netanyahu'nun ısrarlı taleplerinin Washington'da "çaresizlik işareti" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kaynak, İsrail Başbakanı'nın bu tutumunun seçim yarışında geride kaldığını düşündüğüne işaret ettiğini yineledi.

ABD basını Netanyahu'nun yardım arayışını yazdı! Trump'a konuşma bile hazırlamış

ANKETLERDE NETANYAHU'YA AĞIR DARBE

Ülkenin üç büyük televizyon kanalı tarafından cuma günü açıklanan anketlerde Netanyahu'nun liderliğindeki siyasi blol parlamentoda çoğunluk sağlayamıyor.

Anketlerin üçü de Netanyahu'nun koalisyonuna 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te yalnızca 50 sandalye öngördü.

İsrail'de hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Mevcut koalisyonun 67 sandalyesi bulunurken anketlerdeki sonuç, 17 sandalyelik kayıp ihtimaline işaret etti.

LİKUD İÇİN 12 SANDALYE RİSKLİ

Anketlerde Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin de ciddi oy ve sandalye kaybı yaşayabileceği ortaya çıktı.

Mevcut parlamentoda 32 milletvekili bulunan Likud'un sandalye sayısının 20'ye düşmesi de bekleniyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un yer aldığı muhalefet bloğuna ise 52 ila 56 sandalye verildi.

İki Arap partisinin toplam 14 ila 16 sandalye kazanabileceği belirtildi.

Netanyahu'ya yakın yayın çizgisiyle bilinen Kanal 14'ün anketi ise diğer araştırmalardan ayrılarak iktidar bloğuna 60, Likud'a 30 sandalye öngördü.

TRUMP DAHA ÖNCE DESTEK AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, haftalar süren belirsizliğin ardından 18 Ekim'de Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu'yu övmüş ve İsrail Başbakanı'nın seçimleri kaybetmesinin ABD-İsrail ilişkilerini etkileyebileceğini iddia etmişti.

Ancak Axios'un haberine göre Netanyahu, açıklamayı yeterli bulmadı ve Trump'tan daha güçlü bir destek istedi.

TRUMP'IN EKİBİNDE NETANYAHU'SUZ DÖNEM HESABI

Axios, Trump'ın bazı danışmanlarının ise İsrail'de Netanyahu dışında bir ismin başbakan olmasının ABD'nin Orta Doğu politikaları açısından yeni fırsatlar oluşturabileceğini değerlendirdiğini aktardı.

ABD'li bir yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğin seçim sonucundan bağımsız olarak Washington açısından siyasi avantaj sağlayabileceğini paylaştı.

Yetkiliye göre Netanyahu'nun iktidarda kalması durumunda Trump, kendisine sağladığı desteği diplomatik görüşmelerde kullanabilecek; farklı bir hükümet kurulması halinde ise yeni İsrail yönetimi Washington ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışacaktı.

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