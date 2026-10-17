ABD basını Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunu inceledi! "8 milyon haneyi ilgilendiriyor"

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi yüzer üretim platformu, ABD ve Azerbaycan basınında yer buldu. ABD merkezli Energy Intelligence ve Azerbaycan merkezli The Caspian Post, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun 17 Ekim'de Filyos Limanı'ndan hareket edeceğini yazdı. Projenin Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

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Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği en büyük projelerden biri olan Osman Gazi yüzer üretim platformu, Zonguldak'ın Filyos Limanı'ndan Karadeniz'deki görev yerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, Sakarya Gaz Sahası'nda 20 yıl boyunca faaliyet gösterecek.

Karadeniz'den çıkarılan doğal gazı işleyerek ulusal şebekeye aktaracak dev tesisin, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin enerji alanındaki bu hamlesi, ABD merkezli enerji yayın kuruluşu Energy Intelligence tarafından da haberleştirildi.

ABD basını Türkiyenin ilk yüzer üretim platformunu inceledi! 8 milyon haneyi ilgilendiriyor

ABD BASINI TÜRKİYE'NİN DEV YATIRIMINI YAZDI

ABD merkezli Energy Intelligence "Türkiye, Yeni Platform Sayesinde Sakarya Gaz Sahası Kapasitesini İki Katına Çıkaracak" başlıklı haberinde Osman Gazi platformunun Karadeniz'deki doğal gaz üretimine sağlayacağı katkıyı ele aldı.

Amerikan yayın kuruluşu, platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası'nın günlük üretim kapasitesinin mevcut 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe yükseleceğini aktardı.

Haberde, Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci geliştirme aşaması kapsamında kullanılacağı ve 2027 yılının başlarında tam ölçekli üretime geçmesinin planlandığına yer verildi.

Platformun 20 yıl boyunca görev yapacağına işaret eden yayın kuruluşu, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı beklentisini de okuyucularıyla paylaştı.

ABD basını Türkiyenin ilk yüzer üretim platformunu inceledi! 8 milyon haneyi ilgilendiriyor

4 MİLYON HANEDEN 8 MİLYON HANEYE

Osman Gazi'nin devreye alınmasıyla yerli doğal gazdan yararlanan hane sayısında da önemli bir artış hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, platform sayesinde Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkacağını açıkladı.

Duran, "Platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması, yerli kaynaklarımızla doğal gaz ihtiyacı karşılanan hane sayısının ise 4 milyondan 8 milyona yükselmesi hedefleniyor" dedi.

Osman Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini vurgulayan Duran, projenin dışa bağımlılığın azaltılması bakımından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

ABD BASININDAN ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

ABD merkezli *Energy Intelligence*, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz hamlesini değerlendirirken enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefine vurgu yaptı.

Amerikan yayın kuruluşu, "2023 yılında devreye alınan Sakarya Gaz Sahası, şu anda Türkiye'nin yerli gaz üretiminin ana kaynağı ve ülkenin dışa bağımlılığı azaltma çabalarının kilit bir parçası konumunda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz tükettiğine işaret eden Energy Intelligence, "Türkiye yılda yaklaşık 60 milyar metreküp gaz tüketiyor ve bunun neredeyse tamamını ithal ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın enerji stratejisine de değinen ABD basını, "Türkiye yurt içinde ve yurt dışında arama-üretim projelerine büyük yatırımlar yapıyor" diye yazdı.

Haberde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Rus Enerji Haftası'nda yaptığı "Geliştirdiğimiz tüm politikalar bu iki zorlukla mücadele etmeyi hedefliyor: Bir yanda artan talep, diğer yanda ithalat bağımlılığımızı azaltmak" açıklamasına da yer verildi.

KARADENİZ'DE 20 YIL GÖREV YAPACAK

Osman Gazi platformunun teknik özellikleri de uluslararası basında yer buldu.

Azerbaycan merkezli The Caspian Post, "298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğindeki Osman Gazi, kıyıdan yaklaşık 170 kilometre açıkta konuşlandırılacak." ifadelerini kullandı.

140 personel kapasiteli platform, 20 yıl boyunca kesintisiz faaliyet gösterecek.

ABD basını Türkiyenin ilk yüzer üretim platformunu inceledi! 8 milyon haneyi ilgilendiriyor

7 BİN KİŞİ GÖREV ALDI

The Caspian Post, platformun modernizasyon ve göreve hazırlık çalışmalarının kapsamına da yer verdi:

"Osman Gazi'nin üst yapısında bulunan 21 tesisin 11'i Sakarya Gaz Sahası'nın teknik ihtiyaçlarına göre yeniden inşa edildi. Bu tesislerin yedisi Türkiye'de, dördü ise yurt dışında üretildi.

Kalan 10 tesis modernize edilerek platforma entegre edildi.

Yaklaşık 7 bin kişinin görev aldığı hazırlık sürecinde 642 kilometre elektrik kablosu ve yaklaşık 30 kilometre boru hattı döşendi.

Platforma ayrıca 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığında bir meşale kulesi kuruldu."

TÜRKİYE'NİN ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Osman Gazi'nin Karadeniz'deki görevinin Türkiye'nin enerji politikaları açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Mavi Vatan'ın derinliklerindeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunuyor, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.

Osman Gazi'nin 2027 yılının başlarında tam kapasiteyle üretime başlaması hedefleniyor.

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