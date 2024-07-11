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ABD felaketi yaşadı! 146 milyon insan maruz kaldı, 27 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD felaketi yaşadı! 146 milyon insan maruz kaldı, 27 kişi hayatını kaybetti
Sıcak Hava Dalgası, Aşırı Sıcaklar, Abd, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'yi sıcak hava vurdu. California, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık 146 milyon kişiyi etkileyen sıcaklıklar 27 kişinin de ölümüne sebep oldu. Uzmanlardan hayati uyarılar geldi.

ABD'de birçok eyalette etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta en az 27 kişi hayatını kaybetti. Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'deki aşırı sıcak hava dalgasından California, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık 146 milyon kişi etkileniyor.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Nevada'ya bağlı Las Vegas'ta termometreler 48,8, California'ya bağlı Barstow'ta 47,7 dereceyi gösterirken ABD'nin batısı başta olmak üzere, çok sayıda bölgede rekor sıcaklıklar görülüyor.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Yetkililer, aşırı sıcaklıklar nedeniyle California'da 14, Oregon'da 10, Maryland'de 2, Arizona'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 4. Resim

Sağlık uzmanları ise aşırı sıcaklardan ölen 27 kişiden bazılarının 65 yaş üzeri olmasına karşın hayatını kaybedenler arasında gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 5. Resim

ABD'de aşırı sıcak hava kaynaklı ölümler son yıllarda artarken bu sayı 2021'de yaklaşık 1600, 2022'de yaklaşık 1700, 2023'te ise 2 bin 300'ü aşmıştı.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 6. Resim

Duke Üniversitesi Sıcaklık Politikası İnovasyon Merkezi Direktörü Ashley Ward, bu ölümlerin raporlanması ve sınıflandırılmasının önemine işaret ederek geçmişte sıcağın tehlikeleri konusunda kamuoyunun ilgisini çekmenin çok zor olduğunu ancak bu durumun değişmeye başladığını belirtti.

ABD felaketi yaşadı! 146 milyon kişiyi etkiledi, 27 kişi hayatını kaybetti - 7. Resim

Ward, aşırı sıcak havalara karşı tedbirli olunması için farkındalığın kritik rol oynadığına işaret etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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