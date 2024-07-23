ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söylemesinin ardından istifa etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis'ine ceza kesildi.



AP ve ABD basını, Cheatle'in istifasını ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu. Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım" ifadesini kullandı.

"GİZLİ SERVİS'İN EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞI" DEDİ

Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

KOMİTE BAŞKANI CHEATLE'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer açılış konuşmasında, şu ana kadar suikast girişimini engelleme konusunda yaşanan başarısızlık nedeniyle kimsenin istifa etmediğini hatırlatarak Cheatle'yi istifaya çağırdı. Comer, "13 Temmuz suikast girişimi ABD siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biridir.

ABD siyasetinin geldiği noktanın en çirkin yanlarını temsil ediyor: Birbirimizden nefret etmek ve aşırıcılığa tehlikeli bir dönüş. Bizler Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmaktan önce ABD'liyiz. Eğer siyasi aidiyetlerimizi görevlerimizin ve ülke sevgimizin üstünde tutarsak, bir ülkeyi ayakta tutamayız” dedi.

"GİZLİ SERVİS SALDIRGANDAN HABERDARDI"

Trump'a suikast girişiminin ön rapor ikinci maddesinde "Yerel kolluk kuvvetleri olay günü iletişimin uyumlu olmadığını ve Gizli Servis ile doğrudan bağlantı kuramadıklarını söyledi" başlığıyla verilerek ekiplerin ayrı kanallar üzerinden iletişimde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Üçüncü madde "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu bilgisi ulaştı" başlığıyla paylaşılarak "Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketleri şüpheliydi. Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANMIŞ OLABİLİR

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un arabasında bir İHA'nın ve bu hava aracına ait ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.

Crooks'un, kameralı İHA sayesinde miting üzerinden kuş bakışı görüntü elde ederek güvenlik açıklarını tespit etmiş olabileceği ve saldırısını buna göre planlamış olabileceği düşünülüyor.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.