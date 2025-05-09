ABD göz göre göre batıyor! 28 şehir toprağa gömülecek

ABD'nin en büyük 28 şehri, adeta göz göre göre toprağa gömülüyor. Yeni araştırma bulguları, yılda 2 milimetreden fazla çökme hızıyla New York, Chicago, Houston, Dallas, Fort Worth, Columbia, Seattle ve Denver gibi dev metropollerin yerin altına doğru kaydığını ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık 28 şehri, topraklarının yavaş yavaş batması tehlikesiyle karşı karşıya. Uydu radarlarıyla yapılan yeni bir çalışmaya göre, kentlerin tamamı kuraklık ve yükselen deniz seviyelerinin etkisiyle çöktü.

Çarpıcı bulgulara göre, analiz edilen her şehirde kentsel arazilerin en az yüzde 20'si, 2015 ile 2021 yılları arasında belirgin şekilde battı.

Üstelik, araştırmaya konu olan 28 büyük şehirden 25'inde çökme oranı yüzde 65'in üzerine çıkarak tehlikenin boyutunu daha da net bir şekilde gözler önüne serdi.

MİLYONLARCA İNSAN ETKİLENECEK

Şehirlerdeki çökmenin yaklaşık 34 milyon kişiyi doğrudan etkileyeceği açıklandı.

Jeofizikçi Leonard Ohenhen, 2024 yılında yaptığı açıklamada, "Çökme, küresel deniz seviyesinin yükselmesine kıyasla tehlikeli, oldukça yerel ve genellikle göz ardı edilen bir sorun. Ancak, ABD'nin doğusunun birçok yerinde su seviyelerinin neden yükseldiğini açıklayan önemli bir faktördür" dedi.

Geçtiğimiz yıl ABD'deki çökme oranlarını analiz eden Ohenhen ve ekibi, yeni çalışmada yüzde 98 veya daha fazla toprağın çöktüğü şehirler arasında Chicago, Dallas, Columbus, Detroit, Fort Worth, Denver, New York, Indianapolis, Houston ve Charlotte'un yer aldığını gösterdi.

YILDA 2 MM'DEN FAZLA ÇÖKME HIZI

Özellikle Teksas'ta Fort Worth, Dallas ve Houston, yılda ortalama 4 mm'yi aşan oranlarla ülkedeki en hızlı çökme yaşayan bölgeler olarak dikkat çekmekte. San Francisco'nun Treasure Island ve Islais Creek bölgelerinde ise yılda 5 mm'den fazla çökme oranları gözlemlendi.

ALTYAPI RİSKİ ARTIYOR

Bilim insanları çökme yeterince hızlanırsa, sel risklerinin de artabileceğine dikkat çekti.