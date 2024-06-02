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ABD Kaliforniya'da çıkan yangın büyüyor! Siviller için tahliye kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangın kontrol edilemiyor. 11 bin dönümden fazla arazinin yandığı ve zorunlu tahliyelere yol açtığı belirtildi.

ABD'de çıkan yangın hakkında açıklama yapan yetkililer, zorunlu tahliyelerin başladığını duyurdu. Cumartesi günü öğleden sonra Kaliforniya'nın San Joaquin İlçesinde başlayan yangın büyüyerek devam ediyor.

ABD Kaliforniya'da çıkan yangın büyüyor! Siviller için tahliye kararı - 1. Resim

ABD'DEKİ YANGININ SADECE YÜZDE 13'Ü KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

11 bin dönümden fazla araziyi yaktığını ve zorunlu tahliyelere yol açtığını bildirdi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanına göre, Tracy'de saat 14:30 sularında başlayan yangın Cumartesi gecesi geç saatlerde yalnızca %13 oranında kontrol altına alınabildi.

ABD Kaliforniya'da çıkan yangın büyüyor! Siviller için tahliye kararı - 2. Resim

Ekipler alevlerle mücadele etmek için yorulmak bilmeden çalışıyor, ancak yangının nedeni şu anda hala araştırılıyor.

Bölge sakinleri, kuvvetli rüzgarlar, yüksek sıcaklıklar ve kuru otların potansiyel bir orman yangını tehlikesine yol açabileceği için tehlikeli yangın hava koşulları olasılığı konusunda uyarıldı.

Bölge sakinleri de güvenliklerini sağlamak için bölgeyi tahliye etmeyi düşünmeye çağırıldı.

ABD Kaliforniya'da çıkan yangın büyüyor! Siviller için tahliye kararı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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