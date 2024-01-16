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    ABD'de başkanlık yarışı! Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için yarış bugün başladı. Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump kazandı.

    ABD&#039;de başkanlık yarışı! Trump, Iowa&#039;daki ön seçimleri kazandı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimlerde oy sayım süreci sonuna yaklaşırken, sandıkların yüzde 82'sinin açıldığı kaydedildi. AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi. Haley ile DeSantis'in ikincilik koltuğunu kazanabilmek için kesin sonuçları beklediği bildirildi.

    OYLARIN YÜZDE 51'İNDEN FAZLASINI ALDI

    Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, bu eyaletteki oyların yüzde 51'inden fazlasını alırken, yarışın galibi olarak ilan edildi. DeSantis yüzde 21, Haley ise yüzde 19 düzeyinde oy sayım sürecini takip ediyor. Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7 düzeyinde destek bulmuş gözüküyor.

    ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

    Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

    KAZANAN 2025'TE KOLTUĞA OTURACAK

    5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDAbd SeçimTrump
    Haberler > Dünya > ABD'de başkanlık yarışı! Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı
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