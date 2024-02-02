ABD'de bir eve uçak düştü

Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Şubat 2024 12:05 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 12:06 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD'de sıra dışı bir olay yaşandı... Florida eyâletindeki bir eve uçak düştü. Yapılan açıklamaya göre tek motorlu uçağın düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi