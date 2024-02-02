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    • ABD'de bir eve uçak düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD, Florida, Uçak Kazası, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD'de sıra dışı bir olay yaşandı... Florida eyâletindeki bir eve uçak düştü. Yapılan açıklamaya göre tek motorlu uçağın düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi

    ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçağın mobil evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıkarken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    ABD’nin Florida eyaletine bağlı Clearwater kentinde tek motorlu tek motorlu Beechcraft Bonanza V35 tipi uçak, bir mobil evin üzerine düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yangın nedeniyle diğer 3 evde de hasar meydana geldi. Clearwater İtfaiye ve Kurtarma Şefi Scott Ehlers yaptığı açıklamada, “Hem uçakta hem de mobil evde hayatını kaybedenler olduğunu doğrulayabilirim" dedi.

    Ehlers, pilotun kazadan hemen önce St. Pete-Clearwater Uluslararası Havaalanı'ndaki hava trafik kontrolörlerine uçağın bazı sorunlar yaşadığını bildirdiğini söyledi. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise pilotun "motor arızası" bildirdiğini aktardı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    ABD'de bir eve uçak düştü

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ABDFloridaUçak Kazası
    Haberler > Dünya > ABD'de bir eve uçak düştü
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