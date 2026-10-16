Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

ABD'de ilkokula silahlı saldırı! Çocukların da aralarında olduğu en az 5 kişi öldü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! Çocukların da aralarında olduğu en az 5 kişi öldü
Başlık ResmiABDde ilkokula silahlı saldırı! Çocukların da aralarında olduğu en az 5 kişi öldü

ABD'nin Oregon eyaletindeki Silver Rail İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti, en az 2 kişi yaralandı. 15-16 yaşlarında olduğu öne sürülen saldırgan olay yerinde ölü bulunurken, bir sivil tarafından vurulduğu iddiası henüz doğrulanmadı. FBI'ın da dahil olduğu soruşturma sürüyor.

Kaydet
|

ABD’nin Oregon eyaletindeki bir ilkokula yapılan silahlı saldırıda içlerinde çocukların da olduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti. 15-16 yaşlarında olduğu idida edilen saldırganın olay yerinde ölü olarak bulunduğu öğrenilirken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Oregon eyaletindeki Bend şehrinde yer alan Silver Rail İlkokulunda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre; saat 12.59’da okul yakınındaki bir otomobile ateş eden bir saldırgan, ardından okula girip içeridekileri hedef aldı. Yapılan çok sayıda ihbarın sonrasında yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine çok sayıda polis gönderilirken, ekipler saldırganın vurularak öldüğünü belirledi. Bend Polisi Sözcüsü Sheila Miller, yaptığı basın toplantısında saldırganın kim tarafından vurulduğunun şimdilik netlik kazanmadığını aktardı. Miller, en az 2 yaralının St. Charles Tıp Merkezi'ne sevk edildiğini ve yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirtti.

SALDIRGANI BİR SİVİLİN VURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, ilk tespitlere göre saldırıda içlerinde çocukların da olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu ve olay esnasında orada olan bir sivil tarafından vurulduğu iddia edilirken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı resmi olarak doğrulanmadı. FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada FBI Portland bürosuna bağlı ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve başlatılan yerel soruşturmaya destek olduğunu belirtti.

BAKMADAN GEÇME
ChatGPT çocuk kullanıcılara zarar veriyor! ABD
DÜNYA

ChatGPT çocuk kullanıcılara zarar veriyor! ABD'de 8 eyaletten OpenAI’a dava
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.