ABD'de ilkokula silahlı saldırı! Çocukların da aralarında olduğu en az 5 kişi öldü

ABD'nin Oregon eyaletindeki Silver Rail İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti, en az 2 kişi yaralandı. 15-16 yaşlarında olduğu öne sürülen saldırgan olay yerinde ölü bulunurken, bir sivil tarafından vurulduğu iddiası henüz doğrulanmadı. FBI'ın da dahil olduğu soruşturma sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD’nin Oregon eyaletindeki bir ilkokula yapılan silahlı saldırıda içlerinde çocukların da olduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti. 15-16 yaşlarında olduğu idida edilen saldırganın olay yerinde ölü olarak bulunduğu öğrenilirken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Oregon eyaletindeki Bend şehrinde yer alan Silver Rail İlkokulunda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre; saat 12.59’da okul yakınındaki bir otomobile ateş eden bir saldırgan, ardından okula girip içeridekileri hedef aldı. Yapılan çok sayıda ihbarın sonrasında yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine çok sayıda polis gönderilirken, ekipler saldırganın vurularak öldüğünü belirledi. Bend Polisi Sözcüsü Sheila Miller, yaptığı basın toplantısında saldırganın kim tarafından vurulduğunun şimdilik netlik kazanmadığını aktardı. Miller, en az 2 yaralının St. Charles Tıp Merkezi'ne sevk edildiğini ve yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirtti.

SALDIRGANI BİR SİVİLİN VURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, ilk tespitlere göre saldırıda içlerinde çocukların da olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu ve olay esnasında orada olan bir sivil tarafından vurulduğu iddia edilirken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı resmi olarak doğrulanmadı. FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada FBI Portland bürosuna bağlı ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve başlatılan yerel soruşturmaya destek olduğunu belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala