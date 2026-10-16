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ChatGPT çocuk kullanıcılara zarar veriyor! ABD'de 8 eyaletten OpenAI’a dava

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ChatGPT çocuk kullanıcılara zarar veriyor! ABD'de 8 eyaletten OpenAI’a dava
Başlık ResmiChatGPT çocuk kullanıcılara zarar veriyor! ABD'de 8 eyaletten OpenAI’a dava "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’li sekiz eyalet başsavcısı, ChatGPT’nin çocukları intihara teşvik ettiğini, tehlikeli tıbbi tavsiyelerde bulunduğunu ve ebeveynleri yanılttığını belirterek OpenAI’a dava açtı. Şirket ise suçlamaları reddediyor.

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Yapay zekâ teknolojilerinin hızlı yükselişi, hukuki sorumluluk ve güvenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor. ABD’de 8 eyalet (Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana), ChatGPT’nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı ve ebeveynleri ürünün güvenliği konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI’a dava açtı.

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Iowa Başsavcısı Brenna Bird, OpenAI’ın pazara ilk giren olmak adına acele ettiğini belirtti. Bird; şirketin çocuklara zarar verdiğini, ebeveynlere yalan söylediğini ve kanunları ihlal ettiğini vurguladı. ChatGPT’nin kullanıcıları intihara teşvik ettiğini, başkalarına zarar vermelerine yardım ettiğini, tehlikeli tıbbi tavsiyelerde bulunduğunu ve kontrol dışı yapay zekâ ajanlarının diğer şirketlere illegal yollarla sızmasının engellenemediğini dile getirdi.

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Kansas Başsavcısı Kris Kobach da federal denetimlerin yetersiz kaldığını, sürecin yavaş ve etkisiz kalacağını vurguladı. Kobach, Kongre ve eyalet organlarını çözüme çağırırken sadece beklemeyeceklerini ifade etti. OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri ise yaşa özel koruma tedbirlerini entegre ettiklerini savundu. Ebeveyn denetimleri ve kullanım molası gibi sistemleri geliştirdiklerini söyleyen Pusateri, eyaletlerle iş birliğine açık olduklarını aktardı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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