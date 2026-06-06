Japonya'da ailesiyle tatil yaparken kaybolan 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi James Weston Higginbotham'dan acı haber geldi. Günlerdir aranan genç, Kyoto yakınlarındaki dağlık bölgede ölü bulundu.

Japonya'nın Kyoto kentinde ailesiyle birlikte tatildeyken kaybolan ABD'li üniversite öğrencisi James Weston Higginbotham'ın cansız bedenine ulaşıldı.

CHATGPT NEDENİYLE TARTIŞTILAR

ABD'nin Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi'nde öğrenci olan 20 yaşındaki Higginbotham, 29 Mayıs'ta seyahat planlaması konusunda 'ChatGPT' kullanımına ilişkin ailesiyle tartışma yaşadı. Genç öğrenci, tartışmanın ardından ailesinden ayrılarak kenti tek başına keşfetmeye çıktı.

Ailesi, genç öğrencinin konumunu bir takip uygulaması üzerinden izlerken trenle seyahat ettiğini ve bazı mağazaları ziyaret ettiğini gördü. Ancak bir süre sonra konum paylaşımının kesilmesi üzerine endişelenen aile, yetkililere haber verdi.

Ailesiyle ChatGPT yüzünden tartıştı, günler sonra ölü bulundu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bunun üzerine Japon polisi geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yüzü aşkın polis memuru, özel eğitimli arama köpekleri ve helikopterlerin katıldığı çalışmalarda, Higginbotham'ın son olarak Kyoto'nun Yamashina bölgesindeki ormanlık alana giden bir yürüyüş yolunda görüldüğü tespit edildi.

Doğa yürüyüşlerini sevdiği belirtilen genç için bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ancak olumsuz hava koşulları, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ekiplerin çalışmaları zaman zaman aksadı.

ACI HABER GELDİ

Günler süren aramanın ardından gönüllü ekipler, Higginbotham'ın cansız bedenini Kyoto yakınlarındaki dağlık bir bölgede buldu.

Ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Weston'ın Kyoto dışındaki dağlık bir bölgede gönüllü arama-kurtarma ekibi tarafından ölü bulunduğunu üzülerek paylaşıyoruz. Yaşadığımız acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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