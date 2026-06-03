ABD'li Başsavcısı James Uthmeier: ChatGPT çocuklar için tehlilkeli
Özellikle küçük yaştakiler için “güvenli olmadığı”, “intihar planına tavsiyelerde bulunduğu” gerekçesiyle yapay zekâ aracı ChatGPT’ye Florida eyaletinde dava açıldı.
- Başsavcı, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, şirketin tutumundan kaynaklanan insan hayatına yönelik riskleri görmezden geldiğini savundu.
- Dilekçede ChatGPT'nin toplu katliam planlarına yardım etmek, intihara teşvik etmek, kamu önünde küçük düşürücü bilgiler vermek, reşit olmayanları bağımlı hale getirmek ve eleştirel düşünme becerilerini kaybettirmek gibi suçlamalar yer alıyor.
- Başsavcı Uthmeier, OpenAI'ın yapay zeka yarışını ve kârı çocukların güvenliği yerine seçtiğini belirtti.
- Pensilvanya eyaleti de kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları dolandırdığı gerekçesiyle Character.AI'ye dava açtı.
ABD’nin Florida Başsavcısı James Uthmeier, ChatGPT’nin sahibi olan şirket OpenAI’ı, aldatıcı ve haksız ticaret uygulamaları, ihmali ve ürün sorumluluğu yasalarını ihlal etmesi gerekçesiyle suçlayıp dava açtı. Şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman’ın da firmasının tutumundan kaynaklanan insan hayatına yönelik riski tamamen görmezden geldiğini savundu. Başsavcının dilekçesinde, ChatGPT hakkında toplu katliam yapanların planlarına yardım etmek, intiharı düşünenlere tavsiyeler verip teşvik etmek, insanları kamuoyu önünde küçük düşürmeye sebep olabilecek bilgileri cevaplamak, reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bir araca bağımlı hâle getirmek ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini kaybetmelerine sebep olmak gibi bir dizi suçlama yer alıyor.
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“İZİN VERMEYECEĞİZ”
Florida Başsavcısı Uthmeier, “Sam Altman ve ChatGPT, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti yerine yapay zekâ yarışını seçti. Kamu güvenliği yerine parayı ve kârı seçtiler. Biz Florida’da buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Pensilvanya eyalet yönetimi de “Character.AI” isimli yapay zekâ sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak, kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği ve dolandırdığı gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açmıştı.