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ABD'de yarım saat arayla iki uçak düştü! Uzmanlar bölgede

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de yarım saat arayla iki uçak düştü! Uzmanlar bölgede

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Nebraska eyaletinin iki farklı bölgesinde yarım saat arayla iki küçük uçak düştü. İlk kazada pilot hayatını kaybederken, ikinci kazada ölen ya da yaralananlara ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde peş peşe uçak kazaları meydana geldi. Eyalet yetkilileri, Knox'ta meydana gelen küçük uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, Knox bölgesinde düşen "Rans S-19" tipi küçük uçakta pilotun öldüğünü belirtti.

YARIM SAAT SONRA İKİNCİ KAZA

Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra da aynı eyaletin Wayne bölgesinde "Piper PA-28-140" tipi tek motorlu uçak düştü. Bu kazaya dair hayatını kaybeden ya da yaralananlara ilişkin bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) uzmanlar iki kazayı da soruşturmak üzere bölgeye intikal etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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