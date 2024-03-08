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ABD'de yüzlerce kişi Biden'in yolunu kesti! Dev Filistin bayrağı açan göstericiler 'Ateşkes' sloganları attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan yüzlerce insan, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kesti. Dev Filistin bayrağı açan göstericiler oturdukları yerden kalkmadı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, protestoculara müdahale edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

ABD'de yüzlerce kişi Biden'in yolunu kesti! Dev Filistin bayrağı açan göstericiler 'Ateşkes' sloganları attı - 1. Resim

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

ABD'de yüzlerce kişi Biden'in yolunu kesti! Dev Filistin bayrağı açan göstericiler 'Ateşkes' sloganları attı - 2. Resim

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

ABD'de yüzlerce kişi Biden'in yolunu kesti! Dev Filistin bayrağı açan göstericiler 'Ateşkes' sloganları attı - 3. Resim

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.

ABD'de yüzlerce kişi Biden'in yolunu kesti! Dev Filistin bayrağı açan göstericiler 'Ateşkes' sloganları attı - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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