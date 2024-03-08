ABD'de yüzlerce kişi Biden'in yolunu kesti! Dev Filistin bayrağı açan göstericiler 'Ateşkes' sloganları attı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin başkenti Washington'da toplanan yüzlerce insan, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kesti. Dev Filistin bayrağı açan göstericiler oturdukları yerden kalkmadı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, protestoculara müdahale edildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.
Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.
ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.
Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı