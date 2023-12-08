ABD'den çifte standart! Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'yi konuşturmadılar

8 Aralık 2023 20:52 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:52

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi. Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan (ortada), Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman (sağ 2) ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki (sağda)

SUUDİ BAKAN ARAYA GİRDİ: KENDİSİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı. Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Fotoğraftaki Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEKLER

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Temas Grubu'nun cumartesi Kanada’da görüşmeler yapması öngörülüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son saldırılar sonrasında hastanelere 558 yaralının getirildiğini ve toplam yaralı sayının 46 bin 480'e çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hâlâ alıkoyduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini vurguladı.