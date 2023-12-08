İsrail katliama doymuyor: Gazze'de ölü sayısı 17 bin 487'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 63 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in okullarda ve yerleşim yerlerinde katliam ve soykırım işlediğini vurgulayan Kudra, saldırılarda son 24 saatte 310 Filistinlinin daha öldürüldüğünü ve toplam can kaybının 17 bin 487'ye yükseldiğini kaydetti.

YARALI SAYISI 46 BİN 480'E ÇIKTI

Kudra, son saldırılar sonrasında hastanelere 558 yaralının getirildiğini ve toplam yaralı sayının 46 bin 480'e çıktığını söyledi.

Şu ana kadar 407'si yaralı ve 211'i hasta olmak üzere 618 kişinin Refah Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den ayrıldığını belirten Kudra, Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için her gün onlarca yaralıyı kaybettiklerini dile getirdi.

İSRAİL 36 SAĞLIK PERSONELİNİ ALIKOYDU

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hâlâ alıkoyduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini vurguladı.

Kudra, güneydeki sağlık sisteminin felaket seviyesinde olduğunu ve hastanelerdeki doluluğun yüzde 262 seviyesine ulaştığını aktardı.

TIBBİ MALZEME VE İLAÇ SIKINTISI HAD SAFHADA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra ayrıca Gazze'de hizmet verebilen hastanelerdeki sıkıntılara da dikkati çekti.

Kudra, hastanelerde artık kemik kırıklarında kullanılan fiksatörlerin, cerrahi malzeme ve yanık ilaçlarının bulunmadığını, kan ünitelerinin test yapılmadan nakledildiğini ve bunun da hasta ve yaralılar için ciddi tehlike oluşturduğunu dile getirdi.