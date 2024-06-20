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ABD'den Netanyahu'nun iddialarına tepki: Kırıcı ve üzücü buluyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Netanyahu&#039;nun iddialarına tepki: Kırıcı ve üzücü buluyoruz

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasına Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby'den tepki geldi. Kibrby, "Bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz" dedi.

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kirby, Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı ve ABD'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı videonun 'şaşırtıcı' olduğunu söyledi.

"BU SÖZLERİ KIRICI VE ÜZÜCÜ BULUYORUZ"

ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla İsrail'e destek sağladığına dikkat çeken Kirby, video karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti ve şu ifadeyi kullandı:

"Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz."

Öte yandan ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğine işaret eden Kirby, Netanyahu'nun bunu neden yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, videodaki ifadelerinin de doğru olmadığını yineledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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