Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti

Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden ve Netanyahu&#039;nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de katliam yapan İsrail'in ABD'ye kurduğu silah baskısı Biden yönetiminin sabrını taşırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD ve İsrail arasındaki üst düzey toplantı iptal edildi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD oldu. Gazze'de ateşkes arayışındaki ABD'nin İsrail'e karşı sabrı sonunda taştı. Netanyahu'nun ABD'nin askeri yardımı kestiğini iddia eden bir video yayınlamasının ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama geldi. ABD'nin İsrail ile üs düzey toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI

ABD Meclisi, Nisan ayında 6 aylık tartışmaları sonlandırarak Ukrayna, Tayvan ve İsrail'e 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı. Son günlerde ABD'nin İsrail'e 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışı da gündeme geldi. İsrail'den bugün silah satışının sonuna gelindiği açıklaması yapılsa da Beyaz Saray'dan aksi yönde açıklama geldi.

Netanyahu'nun yayımladığı bir videoda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı  ABD'nin silah ve mühimmat alıkoyduğu iddiasıyla "İsrail'e silah ve mühimmat alıkoyması düşünülemez" sözleriyle Washington yönetimini azarlamasına Beyaz Saray'dan tepki geldi.

Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti - 1. Resim

AMERİKALILAR ÖFKELENİYOR

Netanyahu'nun açıklamalarına ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları sert tepki gösterdi. İki ülke arasındaki üst düzey bir toplantı da iptal oldu.

ABD'li bir yetkili Axios'a verdiği demeçte, "Bu karar, bu tür açıklamaların sonuçları olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. 

Üst düzey bir İsrailli yetkili ise şunları söyledi: "Amerikalılar öfkeleniyor. Bibi'nin videosu çok zarar verdi."

REFAH ENDİŞESİYLE SADECE 1 SEVKİYAT DURDU

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Netanyahu'nun suçlamalarını reddederek, "Ne hakkında konuştuğunu gerçekten bilmiyoruz" dedi.

Jean-Pierre İsrail'in Refah'taki kara saldırısı sırasında sivil kayıplarla ilgili endişeler nedeniyle yalnızca bir 2.000 kiloluk bomba sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TFF Başkanı Büyükekşi 'Bize yakışmadı' diyerek açıkladı! 'Milli ve dini değerlere saygı önemli''Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den itiraf gibi açıklama! "Hamas'ı ortadan kaldıramayız" - Dünya"Hamas'ı ortadan kaldıramayız"Kanada'dan Ortadoğu'yu karıştıracak İran hamlesi! Terör örgütü listesine dahil etti - DünyaKanada İran ordusunu terör örgütü ilan ettiÇölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre... - DünyaYüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...'Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması... - Dünyaİngiltere Başbakanı Sunak’ın yakın koruması gözaltına alındı'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor - DünyaGüney Kore acil durum ilan etti! Yeni bakanlık kuruluyorGazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi - Dünyaİsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi
Sonraki Haber Yükleniyor...