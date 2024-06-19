Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti

Gazze'de katliam yapan İsrail'in ABD'ye kurduğu silah baskısı Biden yönetiminin sabrını taşırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD ve İsrail arasındaki üst düzey toplantı iptal edildi.

İsrail Refah'ta yardım konvoyu bekleyenlerin üzerine ateş açtı! çok sayıda ölü var

İsrail Refah'ta yardım konvoyu bekleyenlerin üzerine ateş açtı! çok sayıda ölü var

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD oldu. Gazze'de ateşkes arayışındaki ABD'nin İsrail'e karşı sabrı sonunda taştı. Netanyahu'nun ABD'nin askeri yardımı kestiğini iddia eden bir video yayınlamasının ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama geldi. ABD'nin İsrail ile üs düzey toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI

ABD Meclisi, Nisan ayında 6 aylık tartışmaları sonlandırarak Ukrayna, Tayvan ve İsrail'e 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı. Son günlerde ABD'nin İsrail'e 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışı da gündeme geldi. İsrail'den bugün silah satışının sonuna gelindiği açıklaması yapılsa da Beyaz Saray'dan aksi yönde açıklama geldi.

Netanyahu'nun yayımladığı bir videoda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ABD'nin silah ve mühimmat alıkoyduğu iddiasıyla "İsrail'e silah ve mühimmat alıkoyması düşünülemez" sözleriyle Washington yönetimini azarlamasına Beyaz Saray'dan tepki geldi.

AMERİKALILAR ÖFKELENİYOR

Netanyahu'nun açıklamalarına ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları sert tepki gösterdi. İki ülke arasındaki üst düzey bir toplantı da iptal oldu.

ABD'li bir yetkili Axios'a verdiği demeçte, "Bu karar, bu tür açıklamaların sonuçları olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili ise şunları söyledi: "Amerikalılar öfkeleniyor. Bibi'nin videosu çok zarar verdi."

REFAH ENDİŞESİYLE SADECE 1 SEVKİYAT DURDU

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Netanyahu'nun suçlamalarını reddederek, "Ne hakkında konuştuğunu gerçekten bilmiyoruz" dedi.

Jean-Pierre İsrail'in Refah'taki kara saldırısı sırasında sivil kayıplarla ilgili endişeler nedeniyle yalnızca bir 2.000 kiloluk bomba sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.