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ABD'den 500 bin göçmene vatandaşlık fırsatı! Biden'ın yeni planı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den 500 bin göçmene vatandaşlık fırsatı! Biden&#039;ın yeni planı ortaya çıktı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, gelecek aylarda çıkarılması planlanan düzenlemeyle 10 yıldır ABD'de yaşayan ve bir ABD vatandaşıyla evli olan göçmenlere vatandaşlığın yolunu açacak. Bu düzenlemeyle 500 binden fazla göçmen vatandaşlık alabilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 500 binden fazla göçmene vatandaşlık yolunu açıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin gelecek aylarda yerel statüsü olmayan bazı ABD vatandaşlarının eşlerinin daimi ikamet ve nihayetinde vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin vereceğini duyurdu.

10 YIL ABD'DE YAŞAMA ŞARTI VAR

Bir göçmenin vatandaşlık hakkı kazanabilmek için 17 Haziran itibarıyla 10 yıldır ABD'de yaşıyor olması ve bir ABD vatandaşıyla evli olması gerekiyor. Hak kazanan bir göçmenin başvurusu onaylanırsa yeşil kart başvurusunda bulunmak için 3 yılı olacak, geçici bir çalışma izni alacak ve bu arada sınır dışı edilmekten kurtulacak.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, ABD vatandaşı ile evli bir ebeveyne sahip yaklaşık 50 bin vatandaş olmayan çocuğun da potansiyel olarak aynı sürece hak kazanabileceğini vurguladılar.

Yetkililer, çiftlerin ne kadar süredir evli olması gerektiğine dair bir şart bulunmadığını ve 17 Haziran'dan sonra kimsenin hak sahibi olamayacağını belirtti.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Sürecin yaz sonuna kadar başvurulara açılacağını tahmin ettiklerini ifade eden yetkililer, başvuru ücretlerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlenecek bir etkinlikte plan hakkında detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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