ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden ve Senatör Chuck Schumer, Beyaz Saray önündeki konuşmanın ardından el sıkıştı. Schumer yanındaki diğer isimleri de selamlarken, Biden'ın 3 saniye önce selamlaştığını unutup yeniden elini uzattığı anlar olay oldu.