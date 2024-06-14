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ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden ve Senatör Chuck Schumer, Beyaz Saray önündeki konuşmanın ardından el sıkıştı. Schumer yanındaki diğer isimleri de selamlarken, Biden'ın 3 saniye önce selamlaştığını unutup yeniden elini uzattığı anlar olay oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray önünde konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Chuck Schumer ile yaşadığı ilginç anlar dünya gündemine oturdu.

ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu - 1. Resim

BIDEN EL SIKIŞTIĞINI SANİYESİNDE UNUTTU

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Chuck Schumer, 'Seal of the President of the United States' mührünün olduğu kürsüde bir konuşma yaptı. Schumer konuşmasının ardından ABD Başkanı Biden ve yanındaki isimlerle tokalaştı.

ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu - 2. Resim

Joe Biden, Schumer ile 3 saniye önce selamlaştığını unutarak yeniden elini kaldırdı. Schumer'ın Biden'ı fark etmemesi üzerine ABD Başkanının eli havada kaldı.

ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu - 3. Resim

Biden daha sonra gülerek elini çenesine götürdü. Biden'ın unutkanlığını gözler önüne seren anlar dünya basınında ve sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu - 4. Resim

MELONİ DE BOŞLUPA BAKARKEN UYARMIŞTI

İtalya'daki G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Biden, toplu fotoğraf anında liderlerin tersine dönerek boşluğa daldı. Durumu fark eden İtalya Başbakanı Meloni, Biden'ı uyararak doğru yöne çevirdi.

ABD Başkanı Biden'ın selamlaştığını unutup elini yeniden uzattığı anlar gündem oldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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