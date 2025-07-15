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Onur Karael kimdir, neden öldü? TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Onur Karael kimdir, neden öldü? TikTok&#039;ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybeden TikTok fenomeni Arda Edeoğlu (Onur Karael), memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde defnedildi. Ölüm haberinin ardından yakınlarını ve sevenlerini büyük bir yasa boğan Arda Edeoğlu'nun ölüm nedeni merak konusu oldu.

TikTok’ta fenomeni Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael öldürüldü. 381 bin takipçiye ve 2 milyonu aşkın beğeniye sahip olan TikTok fenomenine 3 kızının yanında saldırı düzenlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Edeoğlu'nun üç kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Onur Karael kimdir, neden öldü? TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu - 1. Resim

ARDA EDEOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Arda Edeoğlu, aslen Hakkari Yüksekova doğumludur. 36 yaşında sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. Özellikle TikTok ve Instagram platformlarında eğlenceli videolar paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiş, şık giyim tarzıyla tanınmaktaydı.

TikTok'ta @ardaedeogluresmi kullanıcı adıyla yaklaşık 380 bin, Instagram'da 100 bin+ takipçisi vardır. Van'da yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca kız babasıdır. Modellikten televizyon projelerine kadar uzanan bir kariyeri vardır. 

Onur Karael kimdir, neden öldü? TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu - 2. Resim

ARDA EDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Arda Edeoğlu, 14 Temmuz 2025, saat 22.00 sularında Van-İpekyolu ilçesi Kale Yolu'nda bir sitesinin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Onur Karael, üç kızıyla beraber arabayla otoparka girdiği esnada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler uzun namlulu silahla pusu kurdu. Açılan ateşte ağır yaralanan Karael olay yerinde hayatını kaybetti.

Üç kızından birinin durumu kritik, ikisinin durumu ise stabildir. Şu anda hastanede tedavileri sürmektedir.

Onur Karael kimdir, neden öldü? TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu - 3. Resim

ARDA EDEOĞLU NEREYE DEFNEDİLDİ?

Arda Edeoğlu otopsi sonrası cenazesi Yüksekova'daki Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sosyal medya kullanıcılar ve takipçileri ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Özellikle halay videolarıyla paylaşım yapan fenomenin ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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