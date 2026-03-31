Baharın gelişini simgeleyen ve gökyüzü tutkunları tarafından merakla beklenen Pembe Dolunay, için geri sayım sürüyor. İsmini ilkbaharda açan pembe yabani çiçeklerden alan bu dolunay, aynı zamanda Paskalya Bayramı’nın tarihini belirleyen önemli bir gökyüzü olayı olarak öne çıkıyor. Peki, Pembe Dolunay ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Baharın gelişini simgeleyen ve her yıl gökyüzü meraklılarının takibinde olan Pembe Dolunay'ın 2026 tarihi astroloji tutkunları tarafının merceği altında. Pembe Dolunay, ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunay olması nedeniyle farklı kültür ve inanç sistemlerinde önemli günlerin belirlenmesinde de rol oynuyor. Baharı müjdelemesiyle bilinen ve aslında sarı turuncu renklerde olmasına rağmen pembe adı verilen doğa olayı 1 Nisan gecesi gözlemlenecek.

PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Nisan ayının Pembe Dolunayı, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşecek. Türkiye saati ile 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de en yüksek noktasına ulaşacak.

En iyi gözlem için açık bir alana gidilmesi öneriliyor. Ay ufukta yükselirken, “Ay illüzyonu” nedeniyle normalden daha büyük görünebilir ve altın tonlarında parlayabilir.

PEMBE DOLUNAY GERÇEKTEN PEMBE Mİ? "Pembe Dolunay", adının aksine pembe görünmeyecek. Bu isim, ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayı ifade ediyor. Ancak adının aksine, Ay’ın rengiyle bir ilgisi bulunmuyor.

İsim, bu dönemde bolca açan "yer örtücü floksa" (Phlox subulata) adlı pembe yabani çiçekten geliyor. Bu çiçek, Nisan dolunayı döneminde yoğun şekilde açtığı için bu isim kullanılıyor.

