Edirne'nin Bostanpazarı Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 22 AFC 690 plakalı motosikletin, E.E. yönetimindeki 22 ABZ 469 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kaza, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan P.Ç. yola savrularak yaralanırken, kazanın hemen ardından sürücüler S.Ç. ve E.E. arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, sürücü E.E'nin kaza yaptığı diğer sürücü S.Ç'yi yanındaki bıçakla yaraladığı anlar net bir şekilde kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan yolcu P.Ç'yi Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, bıçakla yaralanan sürücü S.Ç'yi ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan saldırgan sürücü E.E. emniyet müdürlüğüne götürülürken, her iki yaralının da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

