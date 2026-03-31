Antalya'da yürek sızlatan protesto İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile Antalya'da oynadıkları ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da izlediği maça savaşta öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıktı. Karşılaşmayı İran 5-0 kazandı.

Antalya'da yürek sızlatan protesto Müsabaka seremonisinde savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarıyla yer alan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerinin milli marşı okunurken de fotoğrafları ellerinden bırakmadı.

Antalya'da yürek sızlatan protesto Çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta Nijerya ile oynadığı ve 2-1 yenildiği hazırlık maçında seremoniye siyah kol bandıyla çıkmış ve kız çocuğu okul çantası taşımıştı.

Antalya'da yürek sızlatan protesto 185 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da yürek sızlatan protesto İRAN 5-0 KAZANDI İran, Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi sahasındaki müsabakanın ilk yarısını 12. dakikada Ali Gholizadeh, 20. ve 35. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi'nin, 32. dakikada Muhammed Mohebi'nin golleriyle 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İran, 55. dakikada Mehdi Ghayedi'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İran sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



