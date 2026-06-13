ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Guerrero Flores'i Venezuela yönetiminin de desteğiyle öldürdüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tren de Aragua'nın liderinin hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

VENEZUEALA DESTEKLİ OPERASYON

Trump, ABD ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında Nino Guerrero takma adlı Hector Guerrero Flores'in öldürüldüğünü ve bu saldırının Venezuelalı yetkililer tarafından koordineli şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Uyuşturucu kartelleri ile mücadelenin süreceğini vurgulayan Trump, "Benim liderliğim altında, bu acımasız katilleri ve uyuşturucu baronlarını her nerede olursa olsun bulup, ait oldukları cehennemin dibine göndereceğiz" mesajını verdi.

ÇOK ULUSLU BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK BİLİNİYOR

Tren de Aragua, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra insan kaçakçılığı, gasp ve fuhuş gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren devasa ve çok uluslu bir organize suç örgütü olarak biliniyor. Grup, ABD ve birçok uluslararası kurum tarafından "ulusötesi suç örgütü" ve "yabancı terör örgütü" olarak görülüyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra aralarında Tren de Aragua'nın da yer aldığı bazı çeteleri yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

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