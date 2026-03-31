Araçlarda bulunması zorunlu ekipmanlar yeniden gündeme geldi. Trafik denetimlerinde eksik malzeme tespiti halinde uygulanacak para cezaları ve sürücülere düşen sorumluluklar dikkat çekiyor.

Son günlerde araç içi ekipmanlara yönelik paylaşımlar artarken, hangi malzemelerin zorunlu olduğu ve eksik olması halinde uygulanacak cezalar yeniden araştırılmaya başlandı. Mevcut mevzuata göre araç sahiplerinin belirli ekipmanları araçlarında bulundurması gerekiyor.

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN EKİPMANLAR

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar, araç türüne göre değişiklik gösteriyor. Otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlarda kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri veya seyyar lamba, çekme halatı ve patinaj zinciri bulundurulması gerekiyor. Bu ekipmanlar, muhtemel arıza ve acil durumlarda sürücünün güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu tutuluyor.

Bin 246 TL ceza kapıda! Araç sahiplerine kritik uyarı... Hangi ekipmanlar zorunlu oldu?

Ayrıca yangın söndürme cihazı da araçlarda bulunması gereken temel ekipmanlardan biri. Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde en az 1 kilogram kapasiteli yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekiyor. Bunun yanı sıra reflektör, stepne, takoz gibi ekipmanlar da araç türüne göre zorunlu tutulabiliyor.

NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

2026 yılı trafik idari para cezası tarifesine göre, araçta bulundurulması gereken ekipmanların eksik olması halinde sürücülere 1.246 TL ceza uygulanıyor. Ceza tutarı erken ödeme durumunda yüzde 25 indirimle 934,50 TL’ye düşebiliyor. Ayrıca sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı da işleniyor.

Yetkililer, denetimlerin sıklaştığı bu dönemde sürücülerin araçlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücüler hem cezai yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor hem de muhtemel bir arıza veya kazada ciddi risklerle karşılaşabiliyor.

