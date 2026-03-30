Gaziantep’in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde bir telefon bayisinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi kanlı bitti. İddiaya göre, ilçede çok sayıda vatandaştan para toplayarak ortadan kaybolduğu öne sürülen Oktay Ç.’nin kardeşi Mustafa Ç., ağabeyinin alacaklısı olduğu iddia edilen Mehmet K. ile iş yerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., yanındaki tabancayla ateş açarak Mustafa Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Mustafa Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli Mehmet K.’nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası