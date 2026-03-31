Kara leke!

Orta Doğu’daki savaş 1 ayını doldururken çatışmalar artık İran ile İsrail arasında gerçekleşiyor Trump, İran'ın enerji tesislerini hedef alan saldırılara 6 Nisan'a kadar 10 günlük ara verdiğini açıkladı ama elektrik altyapılarını İsrail ile birlikte tahrip etti, Tahran ve Kereç kentleri karanlığa büründü... ABD’nin bölgede 3.500 kişilik deniz piyadesiyle kara harekâtı oluşturma kararı, İran’ı müzakereye zorlama amacı taşıyor İran'ın askerî sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikâri, Amerikan askerleri ve komutanlarının “Arap Körfezi'ndeki köpek balıklarına yem olacağını” söyledi. ABD’li emekli Tümgeneral Randy Manner kara harekâtında askerlerin tamamının yok edileceğini söyleyerek bu karar intihar olur dedi. Yemen'deki Husi güçleri Hürmüz Boğazına alternatif güzergâh olarak belirlenen Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik öneme sahip Babul Mendeb Boğazı'nı kapatma kararı aldı.

New York Borsası, ticaretteki aksaklıkların stagflasyon (ekonomik durgunluk) endişelerini zirveye çıkarmasıyla 7 ayın en düşük seviyesine indi. Hisse senetlerinden trilyonlarca dolarlık çıkış yaşanıyor. 116 dolarla zirveye çıkan brent petrol Amerika’da akaryakıt fiyatlarını ikiye katladı. Savaş öncesi 2,5 dolar olan benzinin galon fiyatı 5 dolara çıktı, bazı eyaletlerde bu rakam 7 dolara ulaşıyor. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu ve faizi arttıracak. Hayat pahalılığının yükselecek olması Amerikan halkını isyan noktasına getirdi. Ülke tarihinin en büyük kitlesel isyanı yaşandı... 3 bin 200’den fazla noktada (No Kings day) “Kral Yok Günü” eylemlerinde 9 milyondan fazla kişi, Trump yönetimini ülkeyi gereksiz ve amaçsız İran savaşına soktukları için istifaya çağırdı. Aynı protestolar İsrail’de de var. Halk sokağa döküldü, “savaşlardan bıktık” diyerek katil Netanyahu’ya öfke yağdırdı. İsrail ordusunda 8 bin yetişmiş asker krizi çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlamsız ve hukuksuz savaşın bedelini tüm dünya ödüyor, diyerek barış çağrısı yaptı. Türkiye’nin önderliğinde Mısır-Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları İslamabad’da. Uzlaşma hamlesi İsrail’de büyük korkuya sebep oldu. Trump’ın “Çok başarılı insanlardan nefret ederim, onların başarı hikâyelerini dinlemek zorunda kalırım. Benim başarı hikâyemi dinleyen insanları severim” sözü, kendisinin "Grandiyöz Narsist" bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Narsisizm, kişinin kendine aşırı düşkünlük, kendi yeteneklerini abartma, başkalarının duygularını önemsemeyen bir kişilik bozukluğudur...

Trump İsrail’in zorlamasıyla girdiği savaştan çıkmanın yolunu arıyor. “İran’da rejim değişikliği gerçekleşti, Hark adasını alabiliriz, savaşı biz kazandık” diyor, ancak Suudi Arabistan’da Prens Sultan, ABD üssünün 6 füzeyle vurulmasıyla KC-135 yakıt ikmal uçağı ile 500 milyon dolarlık E-3 AWACS ve 3 uçağın tahrip olmasını görmüyor!..

ABD Başkanı keskin bir yol ayrımına geldi: Ya kusurlu bir anlaşmaya razı olup bölgeden çıkacak ya da başkanlığını yiyip bitirecek olan askerî bataklıkta boğulacak ABD istihbaratına göre şu ana kadar cephanelerinin ancak üçte birini kaybeden İran süpersonik füzelerle ABD üslerini ve Tel Aviv’i vurarak misilleme dozunu artırıp "yenilmedik ayaktayız" mesajını veriyor. İran’ın elinde ne kadar füze kaldığı bilinmiyor. Rusya, Çin ve Kuzey Kore İran’a askerî malzeme yardımı yapıyor, uzaydan hedef veriyor. Bu yüzden süpersonik füzelerin nokta atışlarıyla İsrail’de büyük yıkım yaşanıyor. En son kimya tesisleri vuruldu. İsrail’in asıl amacı Lübnan’a saldırarak toprak kazanmak. ABD İsrail’e askerî mühimmat, demir kubbe füzeleri ile silah desteğinden vazgeçerse, katil Netanyahu'nun sesi kesilecek, Orta Doğu’daki yangın sönecek... Hem ekonomik hem siyasi açıdan büyük darbe yiyen Trump çatışmaların durması için bunu yapmaya mecbur. Zira iki kongre üyesinin başkan için azil dilekçesi vermesi sonunu getirecek!..

ABD’de parti disiplini yoktur, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ülke menfaati için gerekli gördükleri yasayı üçte iki çoğunlukla birlikte kabul ederler. Bu durumda Trump ABD tarihinde ilk defa görevden alınan başkan olarak tarihe kara bir leke olarak geçecek!..

