Edirne’de yer alan, Balkan Savaşları’nda karargâh olarak kullanılan 140 yıllık tarihi tabyalar bakımsızlıktan dökülüyor. Tarihi bir belge niteliği taşıyan tabyalardan sadece 2’si onarılmış halde. Sanat tarihçileri tabyaların onarılması ve müzeye dönüştürülmesi için çağrı yaptı.

HEPSİ 140 YILLIK 1886 - 1888 yılları arasında yaptırılan, Balkan Savaşları’nda Edirne'nin savunmasında karargâh olarak kullanılan 140 yıllık tarihi tabyalar, yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bakımsızlık nedeniyle harap durumda bulunan tarihi 35 tabyadan sadece ikisi restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Hıdırlık ve Şükrü Paşa'nın bulunduğu Kıyık Tabyası her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

YOK OLMA RİSKİ VAR Edirne’de bulunan, Balkan Savaşları döneminde karargâh olarak kullanılan tarihi tabyalar alarm veriyor. Edirne'de yoğun tahribata uğrayan tabyalar yok olma riski ile karşı karşıya kalırken, Arnavutköy Tabyası ile yakınındaki tabyalar da bakımsızlıkla ön plana çıkıyor.

BALKAN SAVAŞLARI'NDA KULLANILDI Balkan Savaşları’’nda bölgenin en önemli savunma hatları arasında yer alan, içinde toplar, cephanelikler ve çeşitli askeri malzemeler bulunan tabyalar, zamanla tahrip edilerek kendi haline terk edildi. 35 tabyadan yalnızca ikisi restore edilerek müzeye dönüştürülürken, Hıdırlık ve Şükrü Paşa'nın bulunduğu Kıyık Tabyası her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç “MAALESEF HARAP DURUMDA” Beksaç “Tabyaların büyük bir bölümü maalesef harap durumda, kendi haline terk edilmiş durumda. Gelen geçenin kullanımına açık. Yani burada tinercisinden alkolüne kadar herkese hizmet veren bir yer haline geldiği için gerçekten üzücü. Bunların hepsinin planlı bir biçimde onarılması, elden geçirilmesi ve tarihi bir belge olarak saklanması gerekiyor" diyerek seslendi.

