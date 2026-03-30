Tarım arazilerinin korunmasına yönelik hazırlanan yeni düzenleme, kamuoyunda “hobi bahçeleri” olarak bilinen alanları yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi, izinsiz yapılaşmaya karşı daha sert yaptırımlara kapıyı araladı. 11 binin üzerinde izinsiz kullanılan hobi bahçesi tespit edildiği belirtilirken birçok vatandaş ise ''Hobi bahçeleri yıkılacak mı?'' sorusunu gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri “hobi bahçesi” adı altında yapılan yapılaşmaların mevcut mevzuatta herhangi bir karşılığının bulunmadığını belirtti. Alanların büyük bölümünün tarım arazileri üzerinde izinsiz şekilde oluşturulduğu ve bu nedenle kaçak yapı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Peki, hobi bahçeleri yıkılacak mı?

Kanun teklifi kabul edildi! Hobi bahçeleri yıkılacak mı?

HOBİ BAHÇELERİ YIKILACAK MI?

Tarım arazileri üzerinde kurulan ve kamuoyunda “hobi bahçesi” olarak adlandırılan alanlar, yeni kanun teklifiyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız bu yapılaşmaların mevcut mevzuatta yer almadığını ve büyük bölümünün izinsiz şekilde oluşturulduğunu belirtti. Söz konusu alanlar da bu yüzden kaçak yapı kapsamında değerlendiriliyor.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde binlerce izinsiz kullanımın tespit edildiği açıklanırken, kaçak yapıların tarım arazilerinin korunması açısından da ciddi b,r risk oluşturduğu ifade edildi.

Kanun teklifi kabul edildi! Hobi bahçeleri yıkılacak mı?

Yeni düzenleme kapsamında izinsiz yapılaşmaya karşı daha sert adımlar atılması planlanıyor. Bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda 4 milyar liralık idari para cezası uygulanırken denetimlerin artırılmasıyla birlikte sürecin daha da sıkı hale geleceği belirtiliyor.

Tarım arazisi üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapıların hukuki süreçler sonunda kaldırılmasının mümkün olması beklenirken yıkım için her alanın ayrı değerlendirilerek yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

Kanun teklifi kabul edildi! Hobi bahçeleri yıkılacak mı?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen de yeni düzenlemeyle aynı zamanda tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesini engellemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası