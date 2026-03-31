ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Hürmüz Boğazı üzerinden yakıt tedarik edemeyen ülkelere iki seçenek sundu. Birinci seçenek olarak ABD’nin zengin kaynaklarını işaret eden Trump, ikinci yol olarak müttefiklerin bizzat sahaya inmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunda beklediği desteği alamadığı İngiltere'yi hedef tahtasına koydu.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine seslenen Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı mesajda NATO ülkelerine iki seçenek sundu:

İran’ın başının kesilmesine katılmayı reddeden Birleşik Krallık gibi, Hürmüz Boğazı nedeniyle jet yakıtı temin edemeyen tüm o ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bolca var. İkincisi ise biraz gecikmiş cesaretinizi toplayın, Boğaz’a gidin ve gidip alın.

Kendi başınızın çaresine bakmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız, ABD artık size yardım etmek için orada olmayacak tıpkı sizin bizim için orada olmadığınız gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!

Trump'tan NATO ülkelerine iki seçenek! "Ya yakıtı bizden satın alın ya da bizzat Hürmüz'e gidip kendiniz alın"

FRANSA'YA YÜKLENDİ

Müttefik ülkeler arasındaki sözde tanımladığı "çatlak" operasyonlarına Fransa’yı da ekledi. ABD Başkanı, "Fransa, İsrail'e giden ve askeri erzakla dolu uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermedi. Paris yönetimi başarıyla ortadan kaldırılan 'İran Kasabı' konusunda çok yardımcı olmadı. Bunu her zaman hatırlayacağız" diyerek Macron yönetimine sitem etti.

AVRUPA ÜLKELERİ HAVA SAHASINI ABD’YE KAPATTI!

İspanya ve İtalya’nın ardından İsviçre ve Fransa da İran Savaşı nedeniyle ABD askeri uçuşlarını kısıtlama kararı almıştı.

Pentagon, B-52 bombardıman uçakları sürekli rota değiştirmek zorunda kaldı.

İSVİÇRE

Tarafsızlık politikasını gerekçe göstererek askeri geçişlere izin vermedi.

İSPANYA

Rota ve Moron üslerini kapatarak B-52 planını Cebelitarık’ta bozdu.

İTALYA

Sicilya’daki üsse iniş talebini "ikili anlaşmaların dışında" ilan ederek geri çevirdi.

FRANSA

Askeri mühimmat yüklü uçakların toprakları üzerinden uçmasını yasakladı.

POLONYA’DAN PATRİOT RESTİ: "DOĞU CEPHESİNİ TERK ETMİYORUZ!"

Washington yönetiminin askeri tahkimat arayışı sadece hava sahası engeline değil, Polonya’nın savunma duvarına da çarptı. Polonya topraklarındaki Patriot füze bataryalarından birinin Orta Doğu’ya kaydırılması yönündeki ABD talebi, Varşova tarafından kesin bir dille reddedildi. Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, bataryaların NATO’nun doğu cephesini korumak için Polonya’da kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Müttefiklerden gelen peş peşe ret cevaplarından sonra ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, savaş sonunda ABD'nin NATO ile olan ilişkilerini ve ittifakın stratejik değerini "yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceği" uyarısında bulunarak Avrupa ülkelerini tehdit etmişti.

