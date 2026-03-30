İspanya, İran savaşı nedeniyle ABD’ye hava sahasını kapattı! Trump’ın bombardıman planı Cebelitarık’a takıldı
İran’a yönelik başlatılan "Destansı Öfke" operasyonunda Batı ittifakı çatladı. El Pais'in haberine göre İspanya hükümeti, operasyona katılan ABD ve İsrail uçaklarına hava sahasını tamamen kapattı.
İspanya, ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının yakıt ikmali ve muharebe uçuşları için Rota ve Morón hava üslerini kullanma talebini reddederek Washington'un planlarını bozdu ve ABD alternatif olarak İngiltere'yi kullanmak zorunda kaldı.
- İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin Morón Hava Üssü'ne B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarını konuşlandırma talebini reddetti.
- Rota ve Morón'daki 15 tanker uçağı İspanya'dan ayrılarak Fransa ve Almanya'ya hareket etti.
- Madrid yönetimi, operasyona katılan hiçbir uçağın İspanya toprakları üzerinden uçmasına izin vermeyeceğini ilan etti.
- ABD bombardıman uçakları, İngiltere'deki Fairford Üssü'ne konuşlandırıldı.
- ABD uçakları, İspanya'nın yetkisi bulunmayan Cebelitarık Boğazı'nı kullanmaya devam ediyor.
- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin taleplerine boyun eğerek bombardıman uçaklarının İngiliz topraklarına konuşlandırılmasına izin verdi.
MADRİD’DEN WASHİNGTON’A GİZLİ RED
El País gazetesinin sızdırdığı bilgilere göre, İspanya ve ABD arasında 28 Şubat saldırılarından haftalar önce gizli bir müzakere trafiği yaşandı.
Washington, Moron Hava Üssü’ne B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarını konuşlandırmak istedi. Ancak İspanya Başbakanı Sanchez, talebin resmiyete dökülmesine bile izin vermeden teklifi reddetti. Kararın hemen ardından Rota ve Moron’da bulunan 15 tanker uçağı üsleri terk ederek Fransa ve Almanya’ya hareket etti.
ABD'YE İLK KEZ HAVA SAHASI ENGELİ
İspanya’nın kararı sadece üslerle sınırlı kalmadı. Madrid yönetimi, operasyona katılan hiçbir uçağın İspanya toprakları üzerinden uçmasına izin vermeyeceğini ilan etti.
Buna komşu ülkelerde konuşlu tanker uçakları da dahil edildi. İspanya böylece, NATO ve AB ile işbirliğini sürdürse de İran Savaşı’nda "fiili tarafsızlık" pozisyonuna geçmiş oldu.
ABD ise bombardıman uçakları için alternatif rotayı İngiltere’deki Fairford Üssü’nde buldu.
CEBELİTARIK PARADOKSU: İSPANYA’NIN YETKİSİ YETMEDİ
İspanya hava sahasını mühürleyip bombardıman uçaklarına giden yakıtı kesse de coğrafi bir engele takıldı. Missouri’den havalanan ve 30 saati aşan uçuşlar yapan ABD uçakları, Cebelitarık Boğazı’nı kullanmaya devam ediyor.
Boğazın "uluslararası geçiş yolu" statüsünde olması nedeniyle İspanya’nın bu bölgedeki uçuşları engelleme yetkisi henüz bulunmuyor.
İNGİLTERE TRUMP’IN BASKISINA BOYUN EĞDİ
Madrid’in reddettiği bombardıman uçakları, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Trump’ın baskılarına boyun eğmesiyle 9 Mart’ta İngiliz topraklarına konuşlandırıldı.