İran’a yönelik başlatılan "Destansı Öfke" operasyonunda Batı ittifakı çatladı. El Pais'in haberine göre İspanya hükümeti, operasyona katılan ABD ve İsrail uçaklarına hava sahasını tamamen kapattı.

Madrid yönetimi Rota ve Morón hava üslerinin yakıt ikmali ve muharebe uçuşları için kullanımını yasaklayarak Washington’un B-52 bombardıman uçağı planını bozdu.

Pentagon, İspanya’nın kararı sonrası rotayı İngiltere’ye çevirmek zorunda kaldı.

MADRİD’DEN WASHİNGTON’A GİZLİ RED

El País gazetesinin sızdırdığı bilgilere göre, İspanya ve ABD arasında 28 Şubat saldırılarından haftalar önce gizli bir müzakere trafiği yaşandı.

Washington, Moron Hava Üssü’ne B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarını konuşlandırmak istedi. Ancak İspanya Başbakanı Sanchez, talebin resmiyete dökülmesine bile izin vermeden teklifi reddetti. Kararın hemen ardından Rota ve Moron’da bulunan 15 tanker uçağı üsleri terk ederek Fransa ve Almanya’ya hareket etti.

İspanya sadece Rota ve Moron üslerinin saldırı operasyonlarında kullanılmasını yasaklamakla kalmadı, aynı zamanda 'Destansı Öfke' operasyonuna katılan hiçbir uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Fransa veya Birleşik Krallık gibi komşu ülkelerde konuşlu tanker uçaklarına da sadece acil durumlarda onay verilecek

ABD'YE İLK KEZ HAVA SAHASI ENGELİ

İspanya’nın kararı sadece üslerle sınırlı kalmadı. Madrid yönetimi, operasyona katılan hiçbir uçağın İspanya toprakları üzerinden uçmasına izin vermeyeceğini ilan etti.

Buna komşu ülkelerde konuşlu tanker uçakları da dahil edildi. İspanya böylece, NATO ve AB ile işbirliğini sürdürse de İran Savaşı’nda "fiili tarafsızlık" pozisyonuna geçmiş oldu.

ABD ise bombardıman uçakları için alternatif rotayı İngiltere’deki Fairford Üssü’nde buldu.

CEBELİTARIK PARADOKSU: İSPANYA’NIN YETKİSİ YETMEDİ

İspanya hava sahasını mühürleyip bombardıman uçaklarına giden yakıtı kesse de coğrafi bir engele takıldı. Missouri’den havalanan ve 30 saati aşan uçuşlar yapan ABD uçakları, Cebelitarık Boğazı’nı kullanmaya devam ediyor.

Boğazın "uluslararası geçiş yolu" statüsünde olması nedeniyle İspanya’nın bu bölgedeki uçuşları engelleme yetkisi henüz bulunmuyor.

İNGİLTERE TRUMP’IN BASKISINA BOYUN EĞDİ

Madrid’in reddettiği bombardıman uçakları, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Trump’ın baskılarına boyun eğmesiyle 9 Mart’ta İngiliz topraklarına konuşlandırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası