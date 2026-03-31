İspanya’nın ardından İtalya da operasyona katılan ABD askeri uçaklarının Sicilya’daki üsse iniş talebini geri çevirdi. Madrid ve Roma’nın kararından sonra Pentagon, B-52 bombardıman uçakları için rota değiştirmek zorunda kaldı.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre İtalya, Orta Doğu operasyonlarına katılmak üzere yola çıkan ABD uçaklarının Sicilya’daki askeri üsse iniş izni talebini geri çevirdi.

GİZLİ UÇUŞ PLANINA "DUR" İHTARI

İtalya ordusu tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu uçuşların lojistik veya rutin amaçlı olmadığı, doğrudan İran operasyonuyla bağlantılı olduğu saptandı.

Roma yönetimi, parlamento denetimi ve resmi onay olmaksızın sunulan gizli uçuş planlarını "ikili anlaşmaların dışında" ilan ederek Amerikan jetlerine geçit vermedi.

İSPANYA’DAN SANCHEZ MİSİLLEMESİ

İspanya da Rota ve Moron hava üslerini yakıt ikmali ve muharebe uçuşlarına kapatarak, ABD’nin B-52 bombardıman uçağı planını Cebelitarık’ta bozdu.

Sanchez’in "Irak" hatırlatmalı misillemesi sonrası, bölgedeki 15 Amerikan tanker uçağı üsleri terk ederek Fransa ve Almanya’ya sığınmak zorunda kaldı.

Madrid yönetimi, sadece üsleri değil, hava sahasını da operasyona katılan tüm unsurlara tamamen kapattığını duyurdu.

WASHİNGTON TEHDİT SAVURDU: "NATO YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Müttefiklerinden gelen peş peşe ret cevapları sonrası Beyaz Saray ve Pentagon’da tansiyon yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Savaşı’nda yalnız bırakılmalarına tepki göstererek, savaş sonunda ABD'nin NATO ile olan ilişkilerini ve ittifakın değerini "yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini" açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası