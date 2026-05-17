TMSF bünyesindeki İstikbal Mobilya'nın satışı, düzenlenen açık artırmayla tamamlandı. İlk ihalesi katılım yetersizliğinden iptal edilen ve değeri 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL'ye ulaşan şirketin yeni sahibi, en yüksek teklifi veren Paşalı Grubu oldu.

İstikbal Mobilya'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mülkiyetinde bulunan paylarının satışı tamamlandı.

PAŞALI GRUP SATIN ALDI

TMSF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen açık artırmaya üç şirket katılırken, yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi veren Paşalı Grubu ihaleyi kazandı.

İstikbal Mobilya satıldı! Dev ihale 16,5 milyar TL’ye sonuçlandı

İLK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

İlk ihalede muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmiş, ancak yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edilmişti. Son gerçekleştirilen ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL seviyesine ulaştı.

İstikbal Mobilya'nın yeni sahibi Paşalı Grubu, 40 yılı aşkın süredir otomotivden inşaata, gıdadan turizme birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

