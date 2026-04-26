Türkiye’nin yerelden kalkınma vizyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde vites yükseltiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” ile bölgedeki 14 şehirde yatırım seferberliği başlıyor.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program kapsamında, her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek imkânı sunulacak. Bölgenin ekonomisini canlandıracak teşvik paketi sadece nakdi yardımla sınırlı değil.

Yatırımcıya adeta “can suyu” olacak destekler arasında; Yüzde 50’ye varan vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyeti, sigorta primi desteği ve faiz veya kâr payı katkısı da bulunuyor. Program çerçevesinde her ilin kendi potansiyeline göre özel destek başlıkları belirlendi.

İşte Doğu’nun yükselen değerleri:



● Ağrı: Alternatif turizmin yanı sıra en az 1.000 küçükbaş ve 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı projeleri ile jeotermal sera yatırımları desteklenecek.



● Ardahan: Büyükbaş hayvancılık, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, kaz yetiştiriciliği ve mobilya üretimi öne çıkacak.



● Bingöl: Termal turizm, arıcılık ve su ürünleri üretimi teşvik edilecek.



● Bitlis: Doğal taş işleme, metal teknolojileri ve katma değerli gıda üretimi yatırımları desteklenecek.



● Elâzığ: Büyükbaş hayvancılık, su ürünleri üretimi, Hazar Gölü çevresinde turizm ve üzüm bazlı katma değerli üretim projeleri öne çıkacak.



● Erzincan: Alternatif turizm ile içecek ve yapı malzemeleri üretimi desteklenecek.



● Erzurum: Büyükbaş hayvancılık, özel hastane yatırımları, deri işleme ve madencilik alanlarına teşvik sağlanacak.



● Hakkâri: Yumurta tavukçuluğu, maden işleme ve içecek üretimi yatırımları öncelikli olacak.



● Iğdır: Gıda işleme, otomotiv yan sanayi ve konaklama yatırımları desteklenecek.



● Kars: Büyükbaş hayvancılık, kaz yetiştiriciliği, konaklama tesisleri ve kavılca buğdayına dayalı üretim projeleri teşvik edilecek.



● Malatya: Büyük ölçekli hayvancılık yatırımlarının yanı sıra tıbbi cihaz ve elektronik sistem üretimi desteklenecek.



● Muş: Hayvancılık, turizm ve su ürünleri yatırımları öne çıkacak.



● Tunceli: Alternatif turizm, içecek üretimi ve küçükbaş hayvancılık projeleri teşvik edilecek.



● Van: Turizm, deniz araçlarına yönelik kritik parça üretimi, özel hastane yatırımları, jeotermal seracılık ve hayvancılık yatırımları desteklenecek.

