Aliağa FK, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 30'uncu hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor’a 5-1 yenilerek, 6 yıl sonra iç sahada oynadığı bir lig maçında mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi ile lider Bursaspor’la arasındaki fark 6 puana çıktı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, hafta sonu Isparta 32 Spor karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Sarı-siyahlılar, 68 puanla lider durumda bulunan Bursaspor’un deplasmanında Fethiyespor'la 1-1 berabere kalmasını avantaja çeviremedi ve zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

Aliağa FK, Bursaspor’un 1, Mardin 1969 Spor’un 3 puan kazandığı haftayı puansız kapattı.

MART 2020'DEN SONRA İÇ SAHADA İLK YENİLGİ

Isparta temsilcisine 5-1 yenilen Aliağa FK, ligin bitimine 4 hafta kala 62 puanla üçüncü sıraya (Mardin 1969 Spor, 64 puanla ikinci) geriledi ve yıllar süren iç saha yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Tam 6 yıldır evinde oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK, en son 15 Mart 2020’de eski adıyla Bergama Belediyespor, yeni adıyla İzmir Çoruhlu'ya 1-0 yenilmişti.

