Aliağa FK'da 6 yıl sonra bir ilk: Şampiyonluk yolunda ağır yara
Aliağa FK, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 30'uncu hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor’a 5-1 yenilerek, 6 yıl sonra iç sahada oynadığı bir lig maçında mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi ile lider Bursaspor’la arasındaki fark 6 puana çıktı.
Özetle DinleAliağa FK'da 6 yıl sonra bir ilk: Şampiyonluk yolu...
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, Isparta 32 Spor'a 5-1 yenilerek, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı ve Mart 2020'den beri süren iç saha yenilmezlik serisini sonlandırdı.
- Aliağa FK, sahasında Isparta 32 Spor'a 5-1 yenildi. Bu yenilgiyle Aliağa FK, 62 puanla üçüncü sıraya geriledi.
- İzmir ekibi, 6 yıldır iç sahada yenilgi yüzü görmüyordu. Aliağa FK'nın son iç saha yenilgisi 15 Mart 2020'de İzmir Çoruhlu'ya karşı olmuştu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, hafta sonu Isparta 32 Spor karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Sarı-siyahlılar, 68 puanla lider durumda bulunan Bursaspor’un deplasmanında Fethiyespor'la 1-1 berabere kalmasını avantaja çeviremedi ve zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı.
MART 2020'DEN SONRA İÇ SAHADA İLK YENİLGİ
Isparta temsilcisine 5-1 yenilen Aliağa FK, ligin bitimine 4 hafta kala 62 puanla üçüncü sıraya (Mardin 1969 Spor, 64 puanla ikinci) geriledi ve yıllar süren iç saha yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Tam 6 yıldır evinde oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK, en son 15 Mart 2020’de eski adıyla Bergama Belediyespor, yeni adıyla İzmir Çoruhlu'ya 1-0 yenilmişti.
