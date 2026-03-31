A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak. Karşılaşmanın oynanacağı başkent Priştine'de bir işletmenin önüne Türk taraftarlar için asılan dostluk mesajı görenleri duygulandırdı. Söz konusu yazı, tarihsel bir dayanışmaya gönderme yapıyor.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli futbol Takımı, 24 senelik Dünya Kupası hasretini sonlandırmak için Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

KOSOVA'DA BİR KAFE: BORCUNUZ YOK

Kosova'nın başkenti Priştine'de bir esnaf, sahibi olduğu kafenin camına duygulandıran yazı astı.

İşletmenin önüne asılan yazı şöyle:

"Bugün rakibiz ama her zaman dostuz! Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok!

Priştine'de Türk taraftarlara yönelik anlamlı yazı

NE OLMUŞTU?

Priştine’de gündem olan dostluk mesajı, tarihsel dayanışmanın halk nezdindeki karşılığını göstermesi bakımında önem taşıyor. Türkiye, 1999 yılında Kosova'ya hem askeri, hem insani, hem de siyasi alanlarda büyük katkı sundu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Temmuz 1999’da NATO’nun Barış Gücü kapsamında Kosova’ya konuşlandı ve aradan geçen 25 yıl boyunca güvenliğin sağlanmasına destek oldu.

