Montella, Kosova maçı için kararını verdi: 5 futbolcu kadroda yok
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova ile deplasmanda oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off final maçının kadrosunu belirledi. 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almak için sahaya çıkacak Türkiye'de 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
- Milli Takım'da Merih Demiral'ın sakatlığı bulunuyor. Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç da Kosova maçının kadrosunda yer almadı.
- Türkiye'nin Kosova maçı kadrosunda 23 futbolcu bulunuyor.
- Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır.
- Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin.
- Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
- Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
Ay-yıldızı ekipte kritik mücadele öncesi 5 futbolcu, kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan ve Romanya maçında da forma giyemeyen Merih Demiral ile birlikte Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova maçının kadrosunda yer almadı.
Türkiye'nin 23 kişilik Kosova kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün