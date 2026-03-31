A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova ile deplasmanda oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off final maçının kadrosunu belirledi. 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almak için sahaya çıkacak Türkiye'de 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızı ekipte kritik mücadele öncesi 5 futbolcu, kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan ve Romanya maçında da forma giyemeyen Merih Demiral ile birlikte Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova maçının kadrosunda yer almadı.

Türkiye'nin 23 kişilik Kosova kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün

