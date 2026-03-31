Kosova'da maç öncesi skandal: Türkiye'nin kaldığı otele havai fişekli provokasyon
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'ya konuk olacak. Türkiye, sahadan galip ayrılması durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti alacak. Kosovalı holiganların, kritik müsabaka öncesi futbolcularımızı uyutmamaya çalışması tepki çekti. Milli Takım'ın Priştine'de konakladığı otelin önünde gece yarısı havai fişekler patlatıldı. Otelo çevresinde güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlendi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Takım, Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. İki ülke için de büyük öneme sahip karşılaşma öncesi istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
MİLLİ TAKIM'IN OTELİNE HAVİ FİŞEKLİ TACİZ
Kosova'nın başkenti Priştine'de A Milli Takım'ın konakladığı otelin önünde gece yarısı havai fişekler patlatıldı. Odalarında uyumaya çalışan milli futbolcuları maç öncesi rahatsız etmek isteyen Kosovalı holiganların bu hareketi gündem oldu.
Havai fişeklerin atıldığı sırada otel çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkatlerden kaçmadı. Olayların ardından otele polis ekipleri sevk edildi. Kosovalı bazı taraftarların, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, galibiyet yeminleri ettiği görüldü.
BİR MİLYON EURO PRİM SÖZÜ
Tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılmayan Kosova'da Başbakan Albin Kurti, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, play-off finalinde Türkiye'yi elemeleri durumunda, milli takıma 1 milyon euro prim verileceğini belirtmişti.