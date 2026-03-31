Türkiye, 2026 Dünya Kupası bileti için Kosova karşısında. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik! Dev turnuva için önümüzde artık son bir maç kaldı… Ay yıldızlılar play-off finalinde Kosova’yı Priştine’de geçip 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek istiyor…

Son dönemde dünya futbolunda adını yeniden dillendirmeye başlayan Türkiye, Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkıyor. A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova’nın Başkenti Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek.

72 GÜN, 1 MAÇ KALDI

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde grubunu İspanya’nın ardından ikinci bitiren A Millî Takım, play-off turuna adını yazdırdı. Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya’yı Beşiktaş Park’ta 1-0 yenerek, Slovakları 4-3 ile geçen Kosova’nın finaldeki rakibi oldu. Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi hâlinde uzatma bölümüne geçilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına gidilecek. Son defa 2002 Dünya Kupası’nda boy gösteren Türkiye, Kosova’yı geçip 24 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Haydi çocuklar; Dünya Kupası’na 72 gün ve sadece bir maç kaldı…

MERİH ÇOK ZOR

A Millî Takım, Kosova maçı öncesi son hazırlıklarını Riva’da yağmur altında gerçekleştirdi. Merih Demiral takımdan ayrı çalışırken, tecrübeli oyuncunun forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Ay yıldızlılar çalışmanın ardından akşam saatlerinde Priştine’ye hareket etti. Millîler maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı’nda kısa bir yürüyüş yaptı.

İLKLERİ BAŞARAN TEKNİK ADAM

2023: Almanya karşısında 20 yıl sonra ilk galibiyet.

2023: Hırvatistan karşısında ilk deplasman galibiyeti.

2024: İzlanda karşısında 43 yıl sonra ilk deplasman galibiyeti.

2024 Almanya’da düzenlenen turnuvaya grup birincisi olarak gitmek.

2024: EURO 2024’te çeyrek final oynama başarısı.

2025: Uluslar Ligi’nde ilk defa A Ligi’ne çıkma başarısı.

2026: Tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma başarısı.

MUHTEMEL KADROLAR

Kosova-Türkiye

