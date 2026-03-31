Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün uyarılarının ardından kent genelinde Cumartesi günü başlayan ve günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası tarihi yarımadada dere ve kanalizasyonlardan gelen çamur Haliç’e aktı.

Çamurlu suyun akması Haliç’in renginin değişmesine neden oldu.

Eyüpsultan ve Fatih’in de içerisinde bulunduğu tarihi yarımadada kalan ve suyun renginin değiştiği Haliç’teki çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluştuğu yer havadan görüntülendi.