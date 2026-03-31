Hindistan değil İstanbul! Yağmur sonrası Haliç çamura bulandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün uyarılarının ardından kent genelinde Cumartesi günü başlayan ve günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası tarihi yarımadada dere ve kanalizasyonlardan gelen çamur Haliç’e aktı.
Çamurlu suyun akması Haliç’in renginin değişmesine neden oldu.
Eyüpsultan ve Fatih’in de içerisinde bulunduğu tarihi yarımadada kalan ve suyun renginin değiştiği Haliç’teki çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluştuğu yer havadan görüntülendi.
Çamurlu su, Haliç ile buluşmasıyla suyun rengi kahverengiye dönüştü.
Görüntülerde Haliç tamamen çamura bürünürken, oluşan bu görüntü ise adeta Hindistan’a benzetildi.
Görüntüler sosyal medyayada da büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.