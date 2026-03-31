Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İran'ın iyi komşuluk ilkelerine bağlı olduğunu öne süren Bakan Arakçi şunları dedi:

"Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. İran’dan Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Muhtemel iddiaların incelenmesi için ortak teknik iş birliğine hazırız."

Öte yandan İki bakan arasındaki görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden askeri operasyonları da ele alındı.

Arakçi devam eden saldırılar hakkında "ABD ve İsrail saldırılarında eğitim kurumlarının, enerji altyapılarının ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. ABD’li yetkililerin üretim tesislerine yönelik saldırı tehditleri içeren söylemleri, başlı başına suç teşkil eden bir tehdittir ve ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile insani değerlere açıkça kayıtsız kaldığının göstergesidir. Uluslararası toplumun insani değerlere aykırı duruma karşı kararlı bir tepki göstermesi gerekmektedir. İsrail açıkça ve utanmadan ilaç şirketlerini bombalıyor. Savunmasız Filistin halkını hedef almadıklarını anlamıyorlar. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganları ağır bir şekilde cezalandıracak" diye konuştu.

"SAHTE BAYRAK" OPERASYONU UYARISI

Üçüncü taraflarca gerçekleştirilebilecek provokatif eylemlere karşı uyanık olunması gerektiğini söyleyen Arakçi, "Türkiye ile İran arasındaki güven ilişkisini sarsmaya yönelik dezenformasyon faaliyetlerine karşı Ankara ile eş güdüm içinde hareket etme arzusundayız. Bölgesel istikrarın korunması için teknik ve diplomatik kanalların açık tutulması kararlılığı görüşmede bir kez daha teyit edilmiştir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

