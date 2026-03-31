Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi’nde yer alan Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kediye yol vermek isteyen duyarlı bir sürücü, akan trafikte aracını durdurarak beklemeye başladı. Ancak bu sırada arkadan gelen ve durumu fark edemeyen başka bir otomobil, yolun ortasındaki kedinin üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların ve duran sürücünün büyük korku yaşadığı o anlarda, otomobilin altından sağ salim çıkan kedi hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kedinin ezilmekten son anda kurtulduğu ve panikle kaçtığı o sıra dışı anlar, yol veren sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin durmayarak yoluna devam ettiği görülürken, kazayı izleyenler kedinin hayatta kalmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Yetkililer ve hayvanseverler, özellikle mahalle aralarında ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası