Çanakkale’nin Ayvacık ile Ezine ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeli köyü sapağı mevkiinde seyir halinde olan Bayram Yoldaş yönetimindeki 17 AGM 015 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol ortasındaki refüje çıktı, ardından refüjde bulunan bir ağaca hızla çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle minibüs içerisinde bulunan sürücü Bayram Yoldaş ve yanında yolcu konumunda bulunan oğlu Ramazan Yoldaş yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

