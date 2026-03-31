Kosova Türkiye maçı öncesinde yayın detayları ve şifresiz canlı izleme bilgileri futbolseverlerin gündeminde. 2026 Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi, milli maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nerede izleneceği araştırılıyor. Play-off final niteliği taşıyan karşılaşma, A Milli Takım’ın turnuvaya katılım yolundaki kaderini belirleyecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve izleme seçeneklerine dair detaylar netleşirken, futbolseverler ekran başında bu önemli karşılaşmayı takip etmeye hazırlanıyor.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı akşamı saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Kritik mücadele Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımın Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacağı bu karşılaşma, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç yayın bilgileri!

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma TV8'in yanı sıra dijital platform EXXEN üzerinden de izlenebilecek. İnternet üzerinden canlı yayın seçeneklerini değerlendirmek isteyen izleyiciler, EXXEN aboneliğiyle milli maçı takip edebilecek.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

Kosova Türkiye maçı şifresiz olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler karşılaşmayı ücretsiz takip edebilecek. Herkesin erişimine açık olacak.

Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç yayın bilgileri!

KOSOVA TÜRKİYE İLK 11'LER

Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç yayın bilgileri!

TÜRKİYE KAZANIRSA NE OLACAK?

A Milli Futbol Takımı bu maçı kazanması halinde 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle karşılaşma büyük önem taşıyor. Turnuvaya katılırsa, ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası