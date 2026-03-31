31 Mart ATV TV yayın akışına göre ABİ dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. İzleyiciler dizinin tekrar bölümünü ekranda görünce "ABİ dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman" sorularını araştırmaya başladı. İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve 12. bölüm tarihi...

Televizyon ekranlarında salı akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan ABİ dizisi 31 Mart tarihli yayın akışında yer almamasıyla gündeme geldi. Dizinin takipçileri “Bu akşam neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman?” sorularına cevap aramaya başladı.

ABİ DİZİSİ NEDEN YOK?

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinin 31 Mart akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmemesinin nedeni, aynı saatlerde yayınlanacak olan milli maç oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile önemli karşılaşması nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi. Dizinin bu akşam yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanacak.

ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 7 Nisan 2026 Salı akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın akışındaki bu bir haftalık değişiklik sonrası yapımın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizi, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bölümde yaşanan gelişmelerin hikayeye yön vermesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

08:00 - Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - A.B.İ. (11. bölüm tekrarı)

00:20 - Kuruluş Orhan

03:00 - Gözleri KaraDeniz

05:30 - Aile Saadeti

12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinin son bölümünde gerilim ve tempo giderek yükseldi. Doğan, işlemediği bir suç nedeniyle cezaevine girerken, karşısında bu planın arkasındaki isim olan Tahir’i buldu. Tahir’in Doğan’a sunduğu teklif ise hikayenin yönünü değiştiren kritik bir dönüm noktası oldu.

Dışarıda ise Çağla, Doğan’ın masumiyetini kanıtlamak için zamanla yarıştı. Elindeki deliller umut ışığı olsa da Tahir’in kurduğu düzen bu süreci zorlaştırdı. Öte yandan Mahinur’un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir rahatlama sağlarken, Tahir’in yeni hamleleri ve Behram’ın takıntılı tavırları dengeleri yeniden altüst etti.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın günü ve tarihi belli oldu

